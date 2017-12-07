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ПАО «Киевхлеб» планирует обжаловать решение АМК Украины о наложении штрафа в 219 тысяч гривен и считает, что при его вынесении  Комитет не полностью исследовал все материалы, предоставленные предприятием. Официальное заявление опубликовано на сайте общества.

По мнению предприятия, в деле достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что нарушения конкурентного законодательства отсутствует – это и исследования судебного эксперта и независимый опрос, проведенный специализированной маркетинговой компанией. Но главным доказательством является использование на упаковке продукции большого изображения собственной торговой марки «БКК», которая на протяжении многих лет является хорошо узнаваемой покупателями.

«Это, в свою очередь, полностью опровергает выводы АМКУ о возможности смешивания продукции компании «Киевхлеб» с продукцией корпорации «Рошен», - подчеркнули в «Киевхлебе».

Кроме того, при вынесении спорного решения АМКУ взял на себя не свойственные ему полномочия органа экспертизы по установлению факта сходства упаковок.

Юридическая служба ПАО «Киевхлеб» сообщила, что предприятие настроено в правовом поле доказывать незаконность решения АМКУ и восстанавливать свои нарушенные права и деловую репутацию.

Напомним, 6 декабря АМКУ сообщил о наложении штрафа на ПАО «Киевхлеб» в размере 219 тыс. грн за использование ПАО «Киевхлеб» упаковки кондитерского изделия – торта «Сказочный ключик», которая внешне якобы похожа на упаковку торта «Золотой ключик» производства «Рошен». 
ForUm

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