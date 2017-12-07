В распоряжении редакции оказались платежные документы, согласно которым туфли ZILLI за $11 тыс. Ярослава Гадзало были приобретены пресс-службой Аграрной академии.

В документах значится имя Валерии Баленко, которая является главой пресс-службы НААН Украины. Именно она является покупателем крокодиловых туфель более, чем за 300 тыс. гривен.

В Президиум НААН на должность пресс-секретаря Валерия Баленко пришла с должности инженера-технолога Института разведения и генетики им. Зубца НААН Украины.

Те самые туфли ZILLI за $11 тыс. из крокодиловой кожи, которые недавно заметили на ногах Ярослава Гадзало. В социальных сетях шутили о том, что на каждой ноге главы НААН – эквивалент стоимости 5 га украинской земли.

Национальная аграрная академия неоднократно становилась очагом коррупционных разбирательств. В недавно опубликованном журналистском расследовании были обнародованы факты о теневой сдаче земель Академии в аренду, что приносит её руководству около $120 млн.