В четверг, 7 декабря, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев, Украина) и «Партизан» (Белград, Сербия) изменен режим работы некоторых станций, сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Так, перед началом матча, с 19:00 до 20:00 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» на выход, «Площадь Льва Толстого» на вход. В настоящее время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

После окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Олимпийская», «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого».