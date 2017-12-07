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Следственный комитет России подозревает гражданина Украины Анатолия Гриценко в призывах к осуществлению террористической деятельности в РФ. Об этом сообщает пресс-служба следкома. 

«2 июля 2017 года гражданин Украины Анатолий Гриценко в телевизионном эфире канала 112 Украина в программе «Неделя» публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге», - заявили в российским ведомстве.

Следователи СК России пришли к выводу, который подтверждается и заключением лингвистической экспертизы этой видеозаписи, что в словах Гриценко содержатся призывы к осуществлению террористической деятельности.

В соответствии со ст.12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству. В связи с этим Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Гриценко по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

 
ForUm

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