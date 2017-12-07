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Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о сворачивании мирного процесса на Ближнем Востоке после признания США Иерусалима столицей Израиля. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Газе в четверг, 7 декабря, сообщает Al Jazeera.

Хания утверждает, что решение Трампа положило конец мирному процессу урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, передает 112 Украина. 

«Это решение убило мирный процесс, положило конец мирным соглашениям в Осло, убило процесс урегулирования конфликта», - заявил он.

В связи с этим лидер ХАМАС выступил с призывом к палестинскому народу к новому восстанию против Израиля.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

Иерусалим полностью перешел под контроль Израиля в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1980 году Израиль принял основной закон, по которому Восточный Иерусалим официально аннексировался и объединенный город объявлялся столицей Израиля.

Совет Безопасности ООН осудил принятие Израилем «основного закона» об Иерусалиме, подтвердив, что его принятие нарушает международное право, согласно которому, столицей Израиля является Тель-Авив.

 

 
ForUm

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