Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно подаст ходатайство о специальном досудебном расследовании в отношении Александра Онищенко и еще 5 лиц, обжалует судебное решение по «блокировании» экстрадиции Онищенко и обращает внимание на возможное затягивание судом рассмотрения обвинительного акта в отношении Валерия Постного и еще 7 человек.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

10 ноября детектив по согласованию с прокурором в соответствии с требованиями ст. 297-2 УПК Украины обратился к следственному судье с ходатайством о проведении специального досудебного расследования в отношении подозреваемых Онищенко и других 5 человек, большинство из которых, по данным следствия, находятся на территории Российской Федерации.

«В настоящее время, несмотря на требования УПК Украины истек не только 10-дневный срок рассмотрения ходатайства, но и почти месячный. Следующее заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 16 января 2018, то есть через 2 месяца после обращения детектива к следственному судье, а в целом в срок, в 6 раз превышающий срок, отведенный КПК на проведение указанного процессуального действия», - подчеркнули в САП.

В прокуратуре отметили, что назначение судебного заседания через 2 месяца после поступления ходатайства детектива приводит к явному пренебрежению требованиями ст.28 УПК Украины о проведении процессуальных действий в разумные сроки, на соблюдении которых неоднократно акцентировал в своих решениях Европейский суд по правам человека.

«Назначение судебного заседания на 16 января полностью противоречит определенной ст. 2 УПК Украины задаче уголовного производства, а именно обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства», - говорится в заявлении.

При таких обстоятельствах прокуроры САП приняли решение об отзыве вышеуказанного ходатайства с целью его повторного представления в суд.

Наряду с этим можно наблюдать системный саботаж со стороны судебной системы во всех эпизодах так называемого «газового дела».

В частности, следственным судьей принята к рассмотрению и рассмотрена жалоба адвоката в интересах подозреваемого Онищенко на действия детектива НАБУ относительно обращения с ходатайством о выдаче лица (Онищенко), которое запросом ГПУ было направлено компетентным органам Королевства Испания.

«Несмотря на то, что указанный запрос вместе с ходатайством детектива был направлен еще в декабре 2016 года, только сейчас, когда начато рассмотрение судебными органами Испании вопроса о выдаче Онищенко, адвокат подал указанную жалобу на действия, которые не оспариваются, а судья в свою очередь – частично удовлетворил указанную жалобу.

«Вряд ли такие действия представителей судебной власти Украины будут способствовать авторитету нашего государства в международном сообществе и в частности в правовых отношениях по выдаче правонарушителей, когда страна, у которой запрашивается правонарушитель, считает направленные ей документы надлежащими, а отдельный следственный судья через год после их направления – нет», - подчеркнули в САП.

Данное решение обжаловано прокурором САП в суде апелляционной инстанции.

Вместе с тем, в деле по обвинению Постного и еще 7 человек в завладении активами ОАО «Укргаздобыча» в составе преступной организации, после невозможности назначения запасного судьи в связи с отсутствием судей в Соломенском районном суде, ходатайство прокурора в уголовном производстве, поданное в Апелляционный суд города Киева о направлении дела в другой суд, было отклонено по мотивам того, что суд, после невозможности создать коллегию с привлечением запасного судьи, не «попытался еще раз».

По мнению прокуроров, указанные действия связаны с ожиданием назначения в Соломенский районный суд командированных сроком на 6 месяцев судей, а по истечении срока командировки этих судей, одного из которых определят запасным в деле, его снова должны отправить на распределение для определения судей и все начнется сначала.

«Системный саботаж судебного рассмотрения дел, несвоевременное выполнение возложенных действующим УПК Украины полномочий следственного судьи по уголовным производствам по факту завладения активами ЗАО «Укргаздобыча» сводит на нет усилия детективов и прокуроров, которые работали над собранием доказательной базы в указанных делах с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и достижения цели уголовного производства», - резюмировали в САП.

