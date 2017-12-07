За прошедшие сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, в более чем половине случаев украинские военные подавляли огневую активность противника.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении боевики активизировались в темное время суток. Если днем ​​был зафиксирован один обстрел позиций ВСУ из 120-мм минометов в районе Новолуганского, то вечером враг неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по украинским оборонным укреплениям у Луганского. Из гранатометов противник обстрелял защитников Майского и Новоалександровки, а из легкого пехотного вооружения – позиции у Лобачево и Станицы Луганской.

На донецком направлении в светлое время суток горячее всего было на Приазовье. Здесь НВФ из минометов различных типов и оружия меньших калибров неоднократно обстреливали ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю, в частности Водяное и Старогнатовку. По защитникам Широкино, кроме того, стрелял танк. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям в районе Гнутово.

Вечером эпицентр противостояния от Азовского моря сместился в пригород Авдеевки. Защитников этого прифронтового города агрессор неоднократно обстреливал из всего имеющегося арсенала пехотного вооружения и минометов.