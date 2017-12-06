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Во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Петр Порошенко ознакомился с продукцией предприятия ЗАО «Концерн Электрон», который производит электробусы.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Порошенко проехался по городу на первом в Украине электробусе «Электрон», а также пообщался с львовянами.

Председатель правления АО «Концерн Электрон» Юрий Бубес рассказал об особенностях транспортного средства.

Электробус «Электрон» модели Е19101 – современный экологический транспорт нового поколения, рассчитан для комфортной перевозки до 100 пассажиров. Электробус сконструирован с низким полом и для лиц с ограниченными возможностями в нем предусмотрен откидной пандус и место в салоне, оборудованное ремнями безопасности. Пневматическая подвеска электробуса имеет функцию «книлинг» - снижение клиренса электробуса для удобства посадки пассажиров.

Максимальная скорость транспортного средства – 70 км/ч, пробег без подзарядки батарей – более 200 км. Аккумуляторы электробуса безопасны в эксплуатации и имеют большой ресурс. Электробус успешно эксплуатируется во Львове на регулярном маршруте с июня 2016 и отлично зарекомендовал себя бесперебойной работой в зимний период. За время эксплуатации электробус перевез около полумиллиона пассажиров. Себестоимость одного километра пробега составляет 1,2 грн.
ForUm

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