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В Киеве открыли Аллею памяти воинов АТО – зеленую зону обустроили на улице Янки Купалы в Соломенском районе, сообщает «Киевзеленстрой».

На аллее высадили 82 акации, отремонтировали пешеходную зону. Также здесь установили монумент, который увековечил память о событиях на востоке страны и о мужестве и героизме участников АТО. Погибших бойцов присутствующие почтили минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

«В этом году открываем рекордное количество зеленых зон в Киеве и не забываем восстанавливать уже имеющиеся. Эта аллея, которая требовала обновления, теперь будет радовать жителей красотой и комфортом. Кроме того, она будет памятником о героизме бойцов, отдавших свою жизнь за независимость и суверенитет нашего государства на востоке Украины», - сказал генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Михаил Наконечный.

Напомним, в октябре в Деснянском районе открыли сквер «Доброволец» по улице Лесковской, 16. Ко Дню Достоинства и Свободы 21 ноября в Оболонском районе столицы появился сквер в честь Героя Небесной Сотни Владимира Мельничука.
ForUm

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