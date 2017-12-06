Евросоюз и Германия предостерегают США от одностороннего признания Иерусалима столицей Израиля. Необходимо избегать всего, что может помешать мирному урегулированию и концепции создания двух государств для израильтян и палестинцев, заявила во вторник, 5 декабря, в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини, передает DW.

«Будущее Иерусалима как столицы двух государств должно стать предметом обсуждения за столом переговоров», - подчеркнула она.

Могерини поддержал глава МИД Германии Зигмар Габриэль. «Решение проблемы Иерусалима возможно только на прямых переговорах между двумя сторонами», - заявил он в Берлине, добавив, что все, что способствует обострению ситуации в нынешние времена, «является контрпродуктивным».

Ожидалось, что президент США Дональд Трамп еще в понедельник объявит о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Тем не менее, данный шаг сделан не был. Как пояснил представитель Белого дома Хоган Гидли, соответствующее решение будет принято в ближайшие дни. Конкретного срока он, однако, не назвал.

О намерении признать Иерусалим столицей Израиля Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами в 2016 году. На международном уровне Иерусалим не признается израильской столицей, поскольку статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами, которые хотят провозгласить восточную часть Иерусалима, занятую израильтянами в 1967 году, столицей будущего независимого палестинского государства.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе американского посольства в Иерусалим. Однако его применение в течение прошедших 12 лет постоянно переносилось (каждый раз на полгода) с тем обоснованием, что это повредит национальной безопасности.