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Повышение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. грн при наличии экономических ресурсов может состояться до третьего квартала 2018 года. Об этом журналистам перед заседанием правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Расчеты показывают, с учетом индекса инфляции, инфляционных процессов в 2017 году и прогнозов на 2018 год, что прожиточный минимум должен быть в Украине 4 тыс. 23 грн. Поэтому предложение президента по установлению минимальной заработной платы в 4,1 тыс. грн - это просчитанная норма, просчитанный размер минимальной заработной платы, которая, в соответствии с законодательством, должна быть в Украине в 2018 году», - сказал он, сообщает УНИАН.

Министр напомнил, что сегодня в проекте бюджета ко второму чтению остается норма 3 тыс. 723 грн.

«По предложению Минсоцполитики записано, что по итогам первого квартала при исполнении бюджета рассмотреть возможность пересмотра этой цифры. Президент предлагает сделать это не позднее третьего квартала 2018 года, до осени. Но это будет реализовано в том случае, если действительно экономические возможности позволят это сделать», - отметил Рева.


Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год. 
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