Причиной обстрела автомобиля полузащитника футбольного клуба «Динамо» (Киев) Дениса Гармаша стали долги футболиста за игру на тотализаторе.
Об этом сообщили Insider источники в правоохранительных органах.
Напомним, сегодня утром в подземном паркинге на Днепровской набережной в Киеве двое неизвестных обстреляли автомобиль Гармаша.
По информации полиции Киева, в 07:00 двое мужчин из автомата обстреляли внедорожник футболиста и скрылись с места происшествия на автомобиле. После осмотра поврежденного авто правоохранители изъяли гильзы и направили для проведения экспертизы. Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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