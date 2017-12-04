Чем отличается шуруповерт и электроотвертка? Технически – это одно и тоже. Теме не менее, эти инструменты используются для разных задач. Основное техническое отличие – это мощность. То, что принято называть шуруповертом имеет мощность не менее 20 Нм (крутящий момент). Естественно, чем больше мощность, тем сильнее можно зажать шуруп, а также от этого показателя зависит, на сколько легко будет что-либо открутить, если у вашего шуруповерта есть такая функция. Она, к слову, называется Реверсом. Электроотвертки, как правило, имеют вдвое меньшую мощность – 10 Нм.

Таким образом, электроотвертка используется для выполнения несложных локальных задач. Например, для зажимов слабых шурупов или фиксирования крепежей при сборке мебели, а также, для ремонта техники, детских игрушек и т.п. В принципе, для всего этого, достаточно будет и отвертки в 5 Нм. Кроме мощности, существует еще две основных характеристики, на которые следует обратить внимание, выбирая электроотвертку – это производитель и материал аккумулятора.

Производитель

Электроотвертки от известных производителей – дороже, но это оправданно. Прежде всего, потому что, такие компании, как, например, Bosch вкладывают значительные суммы в разработку технологий, а также имеют сложные системы контроля качества сборки, материалов и комплектующих, а это все влияет на цену. Разброс цен может быть весьма велик: изделия известных брендов могут стоить вдвое, а то и втрое больше, чем неизвестных. Тем не менее, качественная электроотвертка и прослужит дольше и в работе приятней. Хорошем вариантом может стать аккумуляторная отвертка Black&Decker CS3653LC.

Аккумулятор

У электроотверток может быть литий-ионный или никель-кадмиевый аккумулятор. Второй имеет значительный минус – это т.з. эффект памяти. Проще говоря, перед каждой новой зарядкой, такие аккумуляторы обязательно нужно полностью разрядить, для того, чтобы не уменьшилась ёмкость.У Black&Decker CS3653LC 5.6 В Литий-ионный аккумулятор ёмкостью в 1.5 Ач, а также индикатором заряда аккумулятора, что сделает работы с этим инструментом более комфортной во время сборки мебели, а в условиях недостаточной освещенности, вам поможет встроенная LED подсветка. Кроме того, аккумулятор CS3653LC способен удерживать заряд до 18 месяцев, даже при длительном перерыве в работе.

Дополнительные возможности

Основной особенностью этой аккумуляторной отвертки является двухпозиционная ручка, которую можно установить либо в положение пистолета, либо в прямое положение, в зависимости от поставленных задач. Кроме особенного строения корпуса, Black&Decker CS3653LC, также обладает реверсным вращением, что позволит вам не только прикручивать винты крепежей, но и откручивать их. Мощность этого изделия – невысокая (5Нм), но вполне достаточная для сборки мебели и починки креплений не требующих сверхсильной фиксации. В комплекте с отверткой идет базовый набор бит, которые фиксируются в стандартном шестигранном шпинделе. Приобрести электрическую отвертку, которая придется вам по вкусу, вы можете в Интернет-магазине «Фокстрот».