Бойцы российских частных военных компаний, ранее воевавшие на востоке Украины и в Сирии, теперь принимают участие и в вооруженном конфликте в Судане на стороне правительства Омара Башира. Об этом пишет ВВС со ссылкой на ветеранов кампаний и руководителя ЧВК.

Официально российские власти не признают участие в вооруженных конфликтах за рубежом сотрудников частных военных компаний - по российскому законодательству это попадает под статью «наемничество». Но и на востоке Украины (где, по версии российских властей, вообще нет российских солдат), и в Сирии (размер российского военного контингента неизвестен), как рассказывали очевидцы и родственники погибших россиян, сражалось большое количество сотрудников частных компаний, связанных с российскими властями.

Теперь их ожидает следующая командировка: в Судан, где уже воюют добровольцы из России, рассказал один из «ветеранов» сражений на востоке Украины и в Сирии (попросил об анонимности в целях собственной безопасности).

«Я слышал, что люди туда поехали и уже даже вернулись с тяжелой формой малярии, - подтвердил Би-би-си руководитель частной военной компании «РСБ-Групп» Олег Криницын. - У нас интересы там есть, но мы там не воюем и не участвуем, - сказал он. - Там вялотекущий пограничный конфликт». Сотрудники «РСБ-Групп», по его словам, в Судан не поехали и «находятся на местах своей дислокации».

Воевавший на стороне пророссийских сепаратистов бывший «министр обороны» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что слышал о новых командировках в Судан.

«Все больше подтверждений того, что «следующая остановка» в заморских приключениях намечается на Судан. Типа, в Сирии «скоро победа», а «забарывать международный терроризм» где-то обязательно надо», -написал об этом в своем блоге в Вконтакте.

«Еще пару недель назад мне передали информацию о том, что «Вагнер» уже готовится (после Сирии) ехать именно туда (в Южный Судан) - ищут специалистов и переводчиков, оставшихся со времен СССР (с Суданом СССР, насколько помнится, дружил «не очень», но в соседней Эфиопии воевали советские «военспецы», что называется, «в количестве»)», - заявил он.

Гражданская война в Судане идет с 2013 года, после того как в 2011 году независимость провозгласила южная часть страны. В Южном Судане размещены части международных миротворцев численностью 12 тысяч человек. Своих военнослужащих в состав контингента выделяют страны Африканского союза.