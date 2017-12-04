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Екс-глава «МВД ЛНР» Игорь Корнет, конфликтовавший с Игорем Плотницким, стал фигурантом расследования Следственного комитета России по делу об убийстве россиянина из своей охраны. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в поручении СКР о проведении следственных и процессуальных действий по делу о гибели россиянина Артема Булгакова говорится о предполагаемой роли Корнета и так называемого «заместителя генерального прокурора» «ЛНР» Сергея Горенко в сокрытии следов убийства.

Булгаков с 25 сентября по 9 ноября 2016 года служил в личной охране Корнета. 9 ноября днем он находился в здании «МВД» в Луганске. В коридоре между ним и несколькими боевиками «МВД» возник конфликт. На почве «неприязненных отношений» один из них достал огнестрельное оружие и направил его на Булгакова. Тот попытался левой рукой отвести ствол от себя, но его оппонент выстрелил. Пуля прошила руку и попала в грудь Булгакова.

Стрелявший  доложил Корнету об инциденте, после чего «министр» приказал оцепить помещение. Тело Булгакова вывез на машине «начальник отдела по борьбе с оргпреступностью» Руслан Акаев. Скрывая факт преступления в отношении Булгакова, Корнет дал указание «начальнику управления по работе с личным составом МВД» оформить приказом Булгакова как сотрудника «МВД». По версии следователей, Корнет вместе с «первым заместителем генерального прокурора» «ЛНР» Сергеем Горенко решили оформить преступление как неосторожное обращение с оружием.
ForUm

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