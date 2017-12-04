Заработная плата бывшего руководителя департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Анны Соломатиной за период работы в агентстве составила 171 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Соломатина была назначена на должность 16 июня и за 10 рабочих дней июня ей была начислена зарплата 15,3 тыс. гривен (с учетом налогов выплачено было 12,3 тыс. гривен).

В июле зарплата Соломатиной составила 45,7 тыс. гривен, в частности она получила 15 тыс. гривен премии за интенсивность труда.

В августе она заработала 35,7 тыс. гривен и получила 10 тыс. гривен премии за интенсивность труда.

Зарплата за сентябрь составила 25,7 тыс. гривен, а за октябрь – 19,6 тыс. гривен.

Согласно приказу, 31 октября Соломатина была уволена, в связи с чем ей насчитали 29,1 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск.

Всего за 90 рабочих дней в НАПК Соломатина получила 21,4 тыс. гривен надбавки за выслугу лет и 42,7 тыс. гривен за интенсивность труда.

С учетом налогов и сборов за июнь-ноябрь ей было выплачено 137,7 тыс. гривен.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины.