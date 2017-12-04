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В Украине за 10 месяцев текущего года общий объем реализованной промышленной продукции превысил 172 млрд грн, из них 27,7% - это товары, которые реализуются за пределы Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Почти 80% реализованной продукции – товары добывающей и перерабатывающей промышленности. В октябре рост объема реализованной продукции в этом сегменте по сравнению с октябрем прошлого года составил 23,1%. Рост по сравнению с сентябрем - 7,5%.

Рост объемов реализации товаров краткосрочного использования - октябрь к октябрю - 13%, товаров длительного пользования – 35,7%.

«Тенденция увеличения оборотов промышленности отражает общегосударственный тренд восстановления промышленного производства и стабилизации экономической политики», - отметили в Кабмине.

 
ForUm

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