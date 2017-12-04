Военнослужащие ВСУ отразили атаку диверсионно-разведывательной группы боевиков в районе Светлодарска, ликвидировав одного и ранив двоих диверсантов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Противник не прекращает ведение усиленной разведки на светлодарском направлении. В том числе привлекает к выполнению задач ДРГ, целью которых может быть проведение провокаций, совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ. Обнаруженную угрозу локализовали», - говорится в сообщении.

«Сегодня одно из подразделений ВСУ, которое выполняет боевые задачи в данном районе, отразило нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса 8 армии Южного военного округа РФ. В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место боя», - сообщили в штабе.