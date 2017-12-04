Вот и состоялась долгожданная премьера социального проекта «Время строить». Реклама очень интриговала, эмоциональные кадры, отрывки подогревали интерес. Различные комментарии по поводу самой программы, ее ведущей не оставляли равнодушным никого. И наконец в самом начале зимы, 2 декабря, на телеканале «Интер» открылся занавес, и зрители смогли увидеть не шоу (их на телевидении очень много), а серию мелодраматического фильма с очень глубокой идеей и очень качественной реализацией.

«Время строить» ‒ это беспрецедентный для украинского телевизионного пространства формат, показывающий, как нужно и можно любить ‒ людей, природу, страну. Как не потерять веру в себя и завтрашний день. Как научиться преодолевать жизненные препятствия ‒ физические и психологические ‒ и учить этому других. По этому поводу очень точно сказала лидер команды «Время строить» Оксана Марченко: «Это не шоу, а проект о любви». И действительно так и получилось: каждая секунда более чем двухчасового эфира была подсвечена добротой, любовью, заботой, благими намерениями.

С самого начала чувствуется идейная глубина программы, созданная в первую очередь в голове ее вдохновителя ‒ Оксаны Марченко. Созданная не напоказ, а вопреки. Чтобы пройти сквозь стереотипы современного мира, довольно жестокого, жесткого, эгоистичного, не всегда способного на подвиги. Разрушая мифы, известная телеведущая не побоялась возглавить и повести за собой команду единомышленников. Профессионалы своего дела (архитектор Андрей Богомолов, дизайнер интерьеров Светлана Сабри, строители), известные личности (богатырь Василий Вирастюк, певица Вера Брежнева, паралимпийская чемпионка Алла Лысенко), соседи героев, волонтеры, неравнодушные к чужой жизни, ‒ все они под чутким руководством Оксаны Марченко были нацелены на результат: создание, моделирование новой жизни для людей, которые в этом нуждаются больше других. Поэтому социальная составляющая проекта, безусловно, доминирует.

Сплоченная команда не видела преград на своем пути. Поскольку дом для семьи Горбонос был построен с нуля, территория нуждалась в специальной подготовке, очищении от мусора, деревьев. Всем этим занимался Василий Вирастюк со своими «подчиненными». Оксана Марченко вместе с Верой Брежневой приложили женскую, эстетическую руку к штукатурке стен дома и облагораживанию кухонного мини-огорода. Соседи с открытой душой отнеслись к консервированию овощей, фруктов и ягод, повспоминав старинные рецепты, которые имеют кулинарную ценность.

Ключевая идея проекта проявляется также и в том, что речь не идет только об улучшении жилищных условий одной отдельно взятой семьи: помощь нацелена и на людей, живущих с героями бок о бок и, как говорится, душа в душу. В первом эфире можно было увидеть очищенный и укрепленный общими усилиями берег реки, отреставрированное помещение спортивного клуба, который переделали в тренажерный зал.

Люди радовались ‒ за семью, друг за друга, и, что очень показательно, были рядом в счастливые для семьи Горбонос моменты. Особенно впечатляющим был кульминационный эпизод эфира, когда они все вместе кричали: «Автобус, отъезжай!» И это была не только кульминационная часть сюжета серии, а кульминация экзамена для самого проекта. И с уверенностью могу сказать, что команда его сдала на отлично. После того как автобус уехал и для всех открылись красоты нового дома, зрители, сопереживая героям, продолжали наблюдать за их эмоциями и реакциями, шоком на лице и в душе, объятиями. И лишь спустя несколько минут был показан и сам дом. Этот очень красноречивый факт указывает на то, что проект ‒ не о доме, а о людях, не только о материальных благах, а о психологическом здоровье, комфорте самих людей.

Видно, что это все реально делалось для людей, а не на камеру. Создавалось впечатление, что ее и не было вовсе ‒ насколько естественными ощущались эмоции героев, участников программы. Смеялись, радовались, грустили, плакали, вспоминали, рассуждали, мечтали, удивлялись все: и лидер команды «Время строить» Оксана Марченко, которая была безудержно рада реализации социальной миссии, собравшей вокруг чужой беды настолько много и (это очень важно!) настолько разных людей, и эксперты, и строители, и соседи, и друзья героев передачи, и (могу с уверенностью сказать) зрители у экранов телевизоров.

Результат четкой, слаженной работы команды, конечно, впечатлил и превзошел все ожидания. И дом, и сад, и водоем, и мастерская, и лодочный гараж, и берег реки, и тренажерный зал. В глазах Оксаны Марченко прочитывался восторг, когда она после каждого объекта говорила фразу ‒ девиз проекта: «Но это еще не все» ‒ и смотрела в глаза героев, полные слез и восторга.

Безусловно, проект состоялся. С первой программы он не только доказал свое право на существование, но и показал свои перспективы, приоритеты и ценности, настолько нужные и актуальные сегодня. Очень показательной является роль яркого лидера команды «Время строить» Оксаны Марченко, без мудрости, силы воли, психологической поддержки которой идея проекта не могла бы быть реализована полностью, а ее фраза «Добро пожаловать домой», сказанная героям в самом конце, не заставила бы сердца зрителей биться сильнее.