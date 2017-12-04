Сегодня, 4 декабря, около 13:45 в районе Центрального рынка в Николаеве четверо неизвестных, предварительно, с применением автоматического оружия, совершили разбойное нападение на ювелирный магазин.

Как сообщает пресс-служба облполиции, злоумышленники были одеты в черную форму и в балаклавы. Побив витрины и угрожая посетителям и персоналу магазина, преступники забрали ювелирные украшения и сервер с записями камер видеонаблюдения.

Свидетель происшествия позвал на помощь наряд патрульных полицейских. На выходе из магазина разбойники напали на правоохранителей, которые пытались их остановить, в ответ на что преступники открыли огонь в воздух и попытались скрыться на автомобиле BMW. Сразу после происшествия был объявлен план «Перехват», автомобиль злоумышленников преследовали пять экипажей патрульной полиции, и на Одесской трассе беглецам удалось оторваться.

На место происшествия прибыли руководство ГУНП в Николаевской области и следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции. С места происшествия изъяты четыре гильзы, предположительно, от автоматического оружия.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК «Разбой», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.