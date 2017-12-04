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Повышение минимальной заработной платы до 4100 гривен не приведет к повышению инфляции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Павел Розенко.

«Абсолютно правильная инициатива Президента Украины Петр Порошенко по повышению минимальной зарплаты в стране до 4100. Полностью поддерживаю», – написал он.

По словам Розенко, уровень жизни и благосостояние работающего человека должен быть повышен». Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплаты 4100 грн в 2018 году безинфляционным образом», – подчеркнул министр, добавив, что такой шаг также даст дополнительный ресурс поступлений в Пенсионный фонд, что даст возможности для очередного повышения пенсий в Украине.

«Именно так! Реформы не для реформ и отчетов, а для повышения уровня и качества жизни украинцев», – подытожил Розенко.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год. 
ForUm

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