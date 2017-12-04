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Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк принес на заседание Печерского районного суда по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля брусчатку и «коктейли Молотова».

По словам Сердюка, именно эти предметы использовались участниками Евромайдана против правоохранителей, передает ТСН.

«Вы говорите, что это был мирный протест, так вот посмотрите, какие камни летели в правоохранителей», - заявил он.

После этого судья попросила забрать опасные предметы, аргументируя тем, что к рассмотрению ходатайства прокуратуры на осуществление заочного досудебного расследования еще не дошло, однако Сердюк отказался это делать. Поэтому судья объявила перерыв и попросила помощницу вызвать полицию.

В свою очередь полицейский подтвердил запах бензина в бутылках, пока в суде ждут следственно-оперативную группу.

 
ForUm

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