Мэра Львова Андрея Садового вызвали в Службу безопасности Украины из-за презентации на Львовском форуме безопасности карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства как «народные республики Донецка и Луганска». Об этом он заявил во время встречи с активистами, которые пришли в городской совет с акцией протеста, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Вас, наверное, смутила карта, которая была во время первой панели. Это карта, которая была размещена на европейском сайте, и она была как иллюстрация к русской оккупации территорий в Европе. Там были показаны оккупированные территории в Молдове, в Грузии, в том числе в Украине. Было показано, что в оккупации находится Крым и в оккупации находятся части Донецкой и Луганской областей. Я просмотрел статью. Она в принципе объективная», – отметило он.

При этом Садовый подчеркнул, что его позиция четкая и однозначная – «Донецкая и часть Луганской области находятся в оккупации». «Я думаю, что мы с вами здесь едины. Просто беда в том, что кто-то попробовал подать определенную информацию под определенными акцентами, что есть неправда. Надо всегда говорить прямо и открыто. Еще раз подчеркиваю - есть четкая и твердая позиция города, вы о ней знаете, и она неизменна», - сказал мэр Львова.

«Я прекрасно понимаю, что анализируют форум по во Львове, будут пробовать его очернять, поэтому многим это не нравится. Я, например, должен сегодня в 15:00 идти в СБУ, так как вызывают меня в качестве свидетеля по этому форуму. СБУ вместо того, чтобы заниматься террористами, будут общаться», – подчеркнул Садовый.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины получила заявление председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки из-за представленной во время открытия Львовского форума по безопасности англоязычной карты, на которой оккупированные Россией украинские территории были подписаны как People's republics of Donetsk and Luhansk.

Следователи СБУ зарегистрировали по факту презентации данной карты уголовное производство.