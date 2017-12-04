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В НАТО признают и уважают намерения и право Украины провести референдум о вступлении в военно-политический блок. Об этом заявил в понедельник в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Это Украине решать, хочет ли она снова стать страной, которая стремится в НАТО, или подать заявку на членство в НАТО. И, конечно, это Украина должна решать, надо ли это делать через референдум. Это национальное украинское решение», - отметил глава Альянса.

При этом он напомнил, что вопрос расширения НАТО зависит не только от стран, которые стремятся присоединиться к военно-политической организации, но и от всех 29 союзников в Альянсе.

«Я приветствую тот факт, что Украина ныне сконцентрирована на реформах. Ведь реформы оборонных институтов и институтов безопасности, модернизация Вооруженных сил Украины и практическое сотрудничество с НАТО и союзниками важны для обеспечения стойкости Украины и станут весомыми факторами, если речь идет о членстве. НАТО продолжит поддержку Украины в этих реформах», - заявил Столтенберг.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко уверен в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы относительно вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО), а их результат будет положительным.
ForUm

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