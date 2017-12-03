В Нью-Йорке (США) автомобиль врезался в толпу людей, преступник скрылся с места преступления.

Инцидент произошел в районе Куинс рано утром в воскресенье, автомобиль въехал в толпу из 5 человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik International.

В результате происшествия погиб один человек, трое получили ранения. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. На данный момент полиция разыскивает злоумышленника, он был за рулем белого Hyundai Sonata.

Мужчина скрылся с места происшествия. Причина происшествия не установлена.

Как сообщают правоохранители, белый седан въехал в толпу людей у бара после того, как там произошла поножовщина. Двое человек получили ножевые ранения.