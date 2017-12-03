В Киеве на Европейской площади завершилась акция «Марш за народный импичмент», организованная партией «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.

Как сообщает УНИАН, в марше приняли участие более 5 тыс. лиц.

Участники акции прошли колонной по маршруту: бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - Аллея Героев Небесной сотни - улица Шелковичная - улица Грушевского. Шествие завершилась на Европейской площади, где прошел митинг, во время которого выступали политики и активисты.

Во время шествия активисты почтили память погибших участников Евромайдана на Аллее Героев Небесной сотни. На перекрестке улицы Банковой и Аллее Героев Небесной сотни активисты положили на дороге плакаты, на которых были написаны обещания президента Украины, которые, по мнению участников акции, он не выполнил. Во время шествия митингующие выкрикивали лозунги: «Долой барыг!», «Импичмент!» и «Киев, вставай!».

Колонну сопровождали сотрудники полиции. Нарушений общественного порядка пока не зафиксировано.

В то же время, по данным полиции, в марше приняли участие около 1500 человек. Порядко во время акции обеспечивали около 1200 правоохранителей.



Как ранее сообщал ForUm, сегодня в 12:00 со столичного парка Шевченко стартовал «Марш за импичмент».