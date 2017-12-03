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В связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы правоохранители усилили меры безопасности. Сейчас ситуация спокойная, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в акции «Марш за импичмент» принимают участие около 1200 человек.

Публичную безопасность и правопорядок на центральных улицах столицы обеспечивают сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий придерживаться требований действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в 12:00 со столичного парка Шевченко стартовал «Марш за импичмент».

 
ForUm

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