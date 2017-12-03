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При попытке нелегального пересечения государственной границы задержан соратник экс-главы Одесской ОГА гражданин Грузии Вано Надирадзе, который был принудительно выдворен из Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что чегодня утром на украинско-молдавской границе правоохранители обнаружили движение неизвестного, который следовал с территории Молдовы в нашу страну.

«Сотрудники пограничных ведомств обоих государств скоординировали действия с целью недопущения незаконного нарушения границы. Пограничники отдела «Кельменцы» на направлении вероятного движения нарушителя также перекрыли линию государственной границы», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что за несколько часов совместными усилиями в 20 метрах от границы был задержан правонарушитель. Им оказался 47-летний гражданин Грузии Вано Надирадзе, который несколько дней назад был депортирован правоохранительными органами Украины.

Иностранец пока собирался незаконно попасть в Украину. По данному факту правоохранителями Молдовы возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжаются следственные действия. Дело будет направлено в суд.

Напомним, 17 ноября СБУ выдворила с территории Украины 8 граждан Грузии, деятельность которых «противоречила интересам обеспечения национальной безопасности Украины», среди которых был Надирадзе.

В тот же день экс-глава Саакашвили заявил о якобы похищении в Киеве своих соратников – добровольца АТО Вано Надирадзе и грузинских журналистов Тамаза Шавшишвили и Зураба Хвистани. 

По данным Минобороны, Надирадзе в рядах Вооруженных сил Украины не служил и статуса участник боевых действий не имеет
ForUm

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