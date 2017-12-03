Несколько тысяч человек принимают участие в сегодняшнем «Марше за импичмент», который стартовал со столичного парка Шевченко.
Люди выкрикивают «Импичмент, импичмент...!», «Вставай!», «Банду геть!», «Слава Украине - Героям слава!» и другое. Они держат флаги Украины, Грузии и красно-черные. Также есть небольшое количество символики «Свободы», сообщает «Украинская правда»..
В основном на митинге присутствуют пожилые люди, молодежи почти нет.
Протестующие утверждают, что вышли сегодня, потому что после Революции Достоинства в стране ничего не изменилось.
Колонна двинулась по бульвару Шевченко в сторону Майдана Незалежности в сопровождении около 300 правоохранителей. Протестующие планируют пойти к Администрации Президента и Верховной Раде.
Впереди колонны идет лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили со своими соратниками в сопровождении священника.
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