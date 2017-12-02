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Украина 1 декабря перечислила Международному валютному фонду последний платеж в 2017 году на 169 млн долларов, всего за год выплачено 1,268 млрд долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

По графику погашения долга перед МВФ 1 декабря Украина погасила 114,3 млн специальных прав заимствования (СПЗ) - 169 млн долларов.

Всего за 2017 Украина выплатила 858,7 млн СПЗ - около 1,3 млрд долларов.

При этом Украина получила в течение года от МВФ один транш на 1 млрд долларов.

Напомним, Национальный банк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда по программе EFF в первом квартале 2018 года, а не в конце 2017, как предполагалось ранее.
ForUm

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