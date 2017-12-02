Российские власти аннексированного Крыма ведут работу по сбору списка лиц, проходивших службу в Вооруженных силах Украины до 18 марта 2014 года на полуострове, с целью урегулирования вопроса их регистрации по месту жительства. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу оккупационного правительства Крыма.
«Учитывая тот факт, что отсутствие регистрации доставляет неудобства не только бывшим военнослужащим, но и членам их семей, завершить все процедуры необходимо в кратчайшие сроки. Так, на данный момент совместно с военными комиссариатами ведется работа по сбору списка лиц, проходивших военную службу в дислоцировавшихся до 18 марта 2014 года на территориях Крыма и Севастополя воинских частях», – цитирует пресс-служба российского вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко.
Михайличенко утверждает, что бывшим украинским военным, которые получили паспорта гражданина России, «предоставляется право зарегистрироваться по месту жительства по адресу военного комиссариата, расположенного на территории их проживания».
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