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Российские власти аннексированного Крыма ведут работу по сбору списка лиц, проходивших службу в Вооруженных силах Украины до 18 марта 2014 года на полуострове, с целью урегулирования вопроса их регистрации по месту жительства. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу оккупационного правительства Крыма.

«Учитывая тот факт, что отсутствие регистрации доставляет неудобства не только бывшим военнослужащим, но и членам их семей, завершить все процедуры необходимо в кратчайшие сроки. Так, на данный момент совместно с военными комиссариатами ведется работа по сбору списка лиц, проходивших военную службу в дислоцировавшихся до 18 марта 2014 года на территориях Крыма и Севастополя воинских частях», – цитирует пресс-служба российского вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко.

Михайличенко утверждает, что бывшим украинским военным, которые получили паспорта гражданина России, «предоставляется право зарегистрироваться по месту жительства по адресу военного комиссариата, расположенного на территории их проживания».

 

 
ForUm

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