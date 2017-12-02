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Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что завершился большой этап подготовки к разделению «Нафтогаза», в частности об отделении ГТС. Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

Председатель правления НАК заметил, что отделение оператора ГТС готовится не только к отделению, но и для привлечения европейского партнера.

«В части разделения, мы как раз сегодня - это очень позитивная новость - завершили большой этап подготовки к разделения «Нафтогаза», которое как раз требуется Третьим энергетическим пакетом, и мы говорим о отделении оператора ГТС, который мы готовим не только к отделению, но и мы готовим к привлечению европейского партнера, что является очень важной задачей не только для «Нафтогаза», но и для всей Украины», - отметил он.
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