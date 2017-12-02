Вчера, 1 декабря, Кабинет Министров Украины принял изменения основных прогнозных показателей экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы для использования, в частности, при разработке проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», а также других программных и прогнозных документов, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что Минэкономразвития актуализировало ряд предположений прогноза по текущей макроэкономической ситуации, а именно: прогнозы международных финансовых организаций по развитию отдельных стран мира и мировой экономики в целом (в сторону незначительного улучшения), прогнозов уровня цен на мировых товарных рынках (в сторону ухудшения). Согласно аналитическим данным с мировых рынков, международные эксперты сегодня более сдержанно прогнозируют ценовую динамику в 2018 году на определенные виды товаров, в частности на железные руды, удобрения и пшеницу.

Согласно прогнозу рост ВВП в 2018 году ожидается на уровне 3%, в 2019 году - 3,6%, в 2020 году - 4%.

Наряду с тем, ожидаемый индекс потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на 2018 год прогнозируется на уровне 109%, 2019 - 106,5%, в 2020 году - 105%.

Уровень безработицы в 2018 году согласно прогнозу снизится до 9,1%, в 2019 году - 8,9% и в 2020 году - 8,5%.

Ожидается, что рост реальной заработной платы в 2018 году составит 9,6%.

Напомним, 1 декабря Кабинет Министров Украины принял решение о передаче подготовленного ко второму чтению проекта государственного бюджета на 2018 год в Верховную Раду.