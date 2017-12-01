Сегодня, 1 декабря, правительство утвердило Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 годы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что целью стратегии является определение основных целей управления государственным долгом, задач и мероприятий для достижения таких целей, а также установление целевых показателей управления государственным долгом на среднесрочную перспективу.

«Учитывая макроэкономические прогнозы и задачи бюджетной политики, реализация стратегии направлена ​​на достижение установленных целей на конец 2017 года, 2018-го и 2019-го года. А именно: отношение объема государственного долга к валовому внутреннему продукту должно быть на уровне не более 66 процентов, 62 процента и 58 процентов», – подчеркнули в Минфине.

Ожидается, что результатом внедрения стратегии будет увеличение прозрачности политики управления государственным долгом и повышение эффективности управления государственным долгом в целом.