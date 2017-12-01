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Трое следователей Главного управления полиции Одесской области, предварительно сговорившись, присвоили чужие 120 тыс. долларов США, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Оперативники ДВБ установили, что трое 29-летних правоохранителя - два старших следователя и заместитель начальника отдела следственного управления одесской полиции узнали о группе лиц одной из фирм, которая занимается перевозкой денежных средств в особо крупных размерах на территории Одессы. Поэтому злоумышленники спланировали нападение на инкассаторов и завладение деньгами.

«Преступный план напарники начали с «липового» заявления вымышленного лица о совершенном мошенничестве. Вроде у «заявителя» выманили денежные средства лица, передвигавшиеся на автомобиле инкассаторов. По этим сфальсифицированным сведениям следователи полиции начали уголовное производство, к которому присоединили составленный ими же протокол допроса «потерпевшего». В «документе» отмечалось, что инкассаторы занимаются еще и продажей огнестрельного оружия», – говорится в сообщении.

В ДВБ отметили, что сфабрикованные материалы один из следователей согласовал с процессуальным руководителем прокуратуры Одесской области и получил постановление на проведение обыска автомобиля «злоумышленников». Позже заговорщики с привлечением бойцов полка особого назначения полиции Одессы остановили указанное авто на одной из улиц, положили на землю водителя и пассажиров и провели обыск.

«Пока спецназовцы профессионально выполняли свою задачу - караулили «опасных вооруженных преступников», за их спинами следователи положили на заднее сиденье автомобиля сумку с оружием. Поэтому во время мероприятий под протокол был «обнаружен и изъят» магазин, снаряженный патронами к автомату Калашникова, всего - 57 патронов, а также пистолет «Зораки» с 8 патронами. При этом заговорщики похитили из автомобиля инкассаторов две сумки с 120 тысячами долларов США и положили их в свою машину», – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что потратить похищенную валюту задержанные следователи не успели. Оперативники Одесского управления внутренней безопасности НПУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и прокуратуры области задержали уличенных капитанов полиции и провели санкционированные обыски по месту их проживания и в служебных кабинетах заговорщиков.

В настоящее время следователем полиции коллегами из прокуратуры Одесской области объявлено подозрение по ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция тяжелой из этих трех статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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