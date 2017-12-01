Национальное антикоррупционное бюро передаст материалы по обыскам в конспиративных помещениях бюро в Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции 1 декабря.



«Мы сами проводим служебное расследование произошедшего, и видим, какие нарушения были допущены при этих обысках. Очень много изъято и оргтехники, и флешек, и тому подобное», – сказал он.



«Чтобы не было очередных заявлений, что мы мстим, мы направим все материалы в Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры, чтобы всем этим действиям дали правовую оценку», – добавил Сытник.



«Мы выдержим это все, но правильно было бы дать оценку действиям людей, допустивших эти нарушения, и признать отдельным руководителям государства, что идет не межведомственная война, а идет принятие всех возможных мер, чтобы остановить антикоррупционную реформу в Украине», – заявил директор НАБУ, сообщает «Украинская правда».



Он убежден, что ГПУ и СБУ пытались сорвать все операции НАБУ.



«Какая бы ни была секретная операция, данные о том, по каким каналам связи снимается информация, в отношении кого – эта информация есть у Службы безопасности Украины. Эта информация была использована для того, чтобы завербовать фигуранта и, используя мифическое заявление о провоцировании взятки, сорвать эту операцию», – сказал Сытник.

Он заверил: «Эти диверсии и атаки не остановят ту работу, которую мы делали. Для нас это был болезненный удар. Сейчас нужно проводить перегруппировку этого подразделения. Но это просто недопустимо – использовать оперативные ресурсы, чтобы разрушать работу другого органа».



«Мы так же, как и они, имеем информацию о конспиративных помещениях, но пока я директор НАБУ, мы не можем себе позволить таких действий – как бы мы ни относились друг к другу», – отметил Сытник.

«Меня немного удивляет позиция Генеральной прокуратуры, когда операция по янтарному делу называется идеальной – и такая же операция с использованием тех же ресурсов, тех же способов, методов (критикуется. – Ред.)», – сказал также он



«Кстати, и одна, и другая операция проводилась совместно с Федеральным бюро расследований США. И мне было неприятно слышать месседжи американских коллег по поводу произошедшего за последние два дня», – возмутился Сытник.

У него вызывает удивление и «позиция отдельных руководителей государства»: «Применяется терминология «перья летят», «межведомственная война»... Никакой межведомственной войны нет. Есть амбиции конкретных руководителей отдельных правоохранительных органов и государства – сделать все, чтобы остановить то, что произошло сейчас».



«Создан независимый антикоррупционный орган, который получает большую порцию критики, но который показал то, чего никогда не было в Украине. Есть много уголовных производств, которые являются ответом на высказывания критиканов и так называемых экспертов, которые постоянно выступают на каналах подконтрольных отдельным фигурантам по нашим производствам», – добавил Сытник.

«Мы приблизились к созданию антикоррупционного суда – и мне кажется, что все эти диверсии и атаки – от ощущения того, что наказание настолько близко, что если сейчас что-то не делать и не останавливать антикоррупционную реформу, то это станет реальностью в ближайшее время», – сказал он.



Сытник вновь подчеркнул, «Мы не остановимся. У нас работают молодые и амбициозные люди, и мы слишком много сделали, чтобы сейчас это не довести до конца».

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро.

При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.