также в разделеПолитика
Климкин упрекнул Польшу за отсутствие осуждения вандализма против украинских памятников 39
Порошенко поручил масштабно отпраздновать день рождения Чорновила 28
Германия и США согласовали позиции по миротворцам на Донбассе 51
Президент повысил Матиоса в звании 34
Украина предлагает Польше сократить «черные списки» 35
Порошенко одобрил закон о запрете «масок-шоу» 86
Порошенко: Конфликты правоохранителей напоминают латиноамериканский карнавал 40
Референдумы по ЕС и НАТО: Порошенко уверен в положительном результате 71
Климпуш-Цинцадзе: Без независимой Украины не будет независимой Польши 35
Ющенко: ЕС – главный кредитор российской агрессии на Донбассе 111
Саакашвили заявил, что ему продлили срок пребывая в Украине 61
Порошенко одобрил освобождение кинематографа от уплаты НДС 35
Медведчук резко высказался о заявлениях Волкера 239
Медведчук считает, что поставки оружия из США усугубят ситуацию на Донбассе 106
Американцы опровергли данные украинских социологов относительно политсимпатий украинцев 990
Лавров снова заявил, что вопрос аннексии Крыма «закрыт навсегда» 60
Госдеп не исключает предоставления Украине оружия 41
Лавров: Силы ООН введут на Донбасс после разведения сторон 145

Национальное антикоррупционное бюро передаст материалы по обыскам в конспиративных помещениях бюро в Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции 1 декабря.

«Мы сами проводим служебное расследование произошедшего, и видим, какие нарушения были допущены при этих обысках. Очень много изъято и оргтехники, и флешек, и тому подобное», – сказал он.

«Чтобы не было очередных заявлений, что мы мстим, мы направим все материалы в Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры, чтобы всем этим действиям дали правовую оценку», – добавил Сытник.

«Мы выдержим это все, но правильно было бы дать оценку действиям людей, допустивших эти нарушения, и признать отдельным руководителям государства, что идет не межведомственная война, а идет принятие всех возможных мер, чтобы остановить антикоррупционную реформу в Украине», – заявил директор НАБУ, сообщает «Украинская правда».

Он убежден, что ГПУ и СБУ пытались сорвать все операции НАБУ.

«Какая бы ни была секретная операция, данные о том, по каким каналам связи снимается информация, в отношении кого – эта информация есть у Службы безопасности Украины. Эта информация была использована для того, чтобы завербовать фигуранта и, используя мифическое заявление о провоцировании взятки, сорвать эту операцию», – сказал Сытник.

Он заверил: «Эти диверсии и атаки не остановят ту работу, которую мы делали. Для нас это был болезненный удар. Сейчас нужно проводить перегруппировку этого подразделения. Но это просто недопустимо – использовать оперативные ресурсы, чтобы разрушать работу другого органа».

«Мы так же, как и они, имеем информацию о конспиративных помещениях, но пока я директор НАБУ, мы не можем себе позволить таких действий – как бы мы ни относились друг к другу», – отметил Сытник.

«Меня немного удивляет позиция Генеральной прокуратуры, когда операция по янтарному делу называется идеальной – и такая же операция с использованием тех же ресурсов, тех же способов, методов (критикуется. – Ред.)», – сказал также он

«Кстати, и одна, и другая операция проводилась совместно с Федеральным бюро расследований США. И мне было неприятно слышать месседжи американских коллег по поводу произошедшего за последние два дня», – возмутился Сытник. 

У него вызывает удивление и «позиция отдельных руководителей государства»: «Применяется терминология «перья летят», «межведомственная война»... Никакой межведомственной войны нет. Есть амбиции конкретных руководителей отдельных правоохранительных органов и государства – сделать все, чтобы остановить то, что произошло сейчас».

«Создан независимый антикоррупционный орган, который получает большую порцию критики, но который показал то, чего никогда не было в Украине. Есть много уголовных производств, которые являются ответом на высказывания критиканов и так называемых экспертов, которые постоянно выступают на каналах подконтрольных отдельным фигурантам по нашим производствам», – добавил Сытник.

«Мы приблизились к созданию антикоррупционного суда – и мне кажется, что все эти диверсии и атаки – от ощущения того, что наказание настолько близко, что если сейчас что-то не делать и не останавливать антикоррупционную реформу, то это станет реальностью в ближайшее время», – сказал он.

Сытник вновь подчеркнул, «Мы не остановимся. У нас работают молодые и амбициозные люди, и мы слишком много сделали, чтобы сейчас это не довести до конца».

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. 

При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги