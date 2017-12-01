Следователи Службы безопасности Украины зарегистрировали уголовное производство по факту презентации на Львовском форуме безопасности карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства как «народные республики Донецка и Луганска», сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.

Производство открыто по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Сотрудники СБУ начали следственные действия, в рамках которых будет дана правовая оценка события в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины получила заявление председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки из-за представленной во время открытия Львовского форума по безопасности англоязычной карты, на которой оккупированные Россией украинские территории были подписаны как People's republics of Donetsk and Luhansk.