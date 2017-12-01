Президент Украины Петр Порошенко присвоил главному военному прокурору – заместителю генерального прокурора Анатолию Матиосу военное звание генерал-полковника юстиции.
Соответствующий указ №395/2017 от 1 декабря опубликован на официальном сайте Главы государства.
«Присвоить военное звание генерал-полковника юстиции генерал-лейтенанту юстиции Матиос Анатолию Васильевичу - заместителю генерального прокурора Украины - главному военному прокурору», – говорится в документе.
Напомним, Матиос назначен заместителем генпрокурора – главным военным прокурором Украины в начале августа 2014 года.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время