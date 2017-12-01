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Президент Украины Петр Порошенко присвоил главному военному прокурору – заместителю генерального прокурора Анатолию Матиосу военное звание генерал-полковника юстиции.

Соответствующий указ №395/2017 от 1 декабря опубликован на официальном сайте Главы государства.

«Присвоить военное звание генерал-полковника юстиции генерал-лейтенанту юстиции Матиос Анатолию Васильевичу - заместителю генерального прокурора Украины - главному военному прокурору», – говорится в документе.

Напомним, Матиос назначен заместителем генпрокурора – главным военным прокурором Украины в начале августа 2014 года.
ForUm

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