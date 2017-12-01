Боевики планируют переброску дополнительных сил к пгт Гольмовский под Горловкой, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В районе населенного пункта Гольмовский отмечены работы по инженерному оборудованию передовых позиций российско-оккупационных войск. Противник организовал боевое патрулирование», - сообщили в штабе.

Личный состав российских подразделений проинструктирован о необходимости препятствования представителям СММ ОБСЕ в связи со слабым выполнением мероприятий маскировки запрещенного минского соглашениями вооружения и военной техники на позициях оккупационных войск в данном районе.

Кроме того, отмечается прибытие медицинского персонала враждебных сил. Также по данным украинской разведки, противник спланирован переброску дополнительной боевой техники на передовые позиции.

Напомним, по данным штаба, ВСУ улучшили тактическое положение на донецком направлении.