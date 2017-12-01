также в разделеОбщество
Луценко: Постсоветская карательная система ГПУ демонтирована 14
ВВС в ролике к ЧМ-2018 указал Крым в составе РФ 32
ООН: Переселенцы возвращаются в ОРДЛО из-за нехватки денег 44
ГПУ подтвердила обыски у «агента Катерины» 62
Первый польский город открыл интернет-страницу на украинском языке 12
ГПУ отрицает возвращение всего «Межигорья» государству 53
Климкин: Украине нужен биометрический контроль на границе с Россией 46
НАБУ считает срыв спецоперации в ГМС сознательной диверсией 55
Горбатюк: Десятки дел по разгону студентов не рассматриваются 28
30 ноября. Картина дня 49
Бывший боевик «ДНР» собирался вступить в ВСУ 39
На российском заводе задержание «агента СБУ» назвали смешным 59
Украинское предприятие, работавшее на армию, поставляло аналогичные товары в Россию 101
Трое пострадавших от взрыва в суде Никополя – в тяжелом состоянии 76
Первый день зимы в Украине будет с дождями и «плюсом» 25
Концерт Басты в Киеве отменили 44
Альперина арестовали с альтернативой залога в 21 миллион 53
ГПУ направила в суд дело 4 человек за шпионаж на Одесчине и в зоне АТО 27

Подразделения Вооруженных сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.  Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями», - подчеркнули в штабе.

Как сообщил телеведущий и волонтер Сергей Притула, силы АТО полностью взяли под контроль Верхнеторецкое.

Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги