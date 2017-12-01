Подразделения Вооруженных сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями», - подчеркнули в штабе.

Как сообщил телеведущий и волонтер Сергей Притула, силы АТО полностью взяли под контроль Верхнеторецкое.

Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.