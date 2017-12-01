Генпрокуратуре удалось активизировать борьбу с коррупцией и прекратить разгул преступности, заявил глава ведомства Юрий Луценко

«Полтора года назад перед моей командой стояла задача: демонтировать постсоветскую карательную систему ГПУ, резко активизировать борьбу с коррупцией, дать результат по делам Майдана и пресечь разгул преступности. Сегодня, в День прокуратуры могу сказать: мы сделали это», - написал он в Facebook.

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По словам Луценко, 53 млрд грн, в т.ч. 80 тыс. гектаров украденной земли передано в бюджет.

«Следствие в ключевых делах Майдана и ОПГ Януковича завершено. Задержаны 9100 коррупционеров, 2800 – в судах, 815 – получили приговор», - написал он.

«Указ Президента о новой символике, которым заменены остатки зловещего щита с мечами времен ВЧК-КГБ, - не просто изменение флага ГПУ. Это финальный шаг ликвидации сталинской модели единоначальной всевластной машины», - заявил Луценко, поблагодарив всех, кто верил, помогал и критиковал.