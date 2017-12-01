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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О символике Генеральной прокуратуры Украины», которым утвердил новую эмблему и флаг ведомства.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Эмблема представляет собой круг темно-синего цвета, в центре которого изображен серебряный меч периода княжеской эпохи острием вниз; он наложен на золотые весы. В центре эмблемы – малый герб Украины, по кругу – две золотые дубовые ветви.

Флаг Генпрокуратуры - прямоугольное полотнище темно-синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3 с эмблемой по центру, эмблема занимает половину ширины полотнища.

«Разработанная символика учла лучшие европейские и отечественные геральдические традиции», - отмечается в сообщении.  

Также Президент утвердил порядок использования эмблемы и флага Генпрокуратуры: символы размещают в кабинете генпрокурора, в залах заседаний ГПУ и на информационной и сувенирной продукции Генпрокуратуры.

Ранее на эмблеме прокуратуры были изображены весы с двумя перекрещенными мечами.

1 декабря отмечается День работников прокуратуры.
ForUm

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