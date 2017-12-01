Многие жители Украины, покинувшие свои дома после того, как на востоке страны разгорелся конфликт, вынуждены возвращаться назад. В местах временного проживания не хватает рабочих мест, а также денег на оплату жилья, сообщает Центр новостей ООН.



Эксперты Международной организации по миграции (МОМ) провели опрос среди внутренних переселенцев. 70% из них заявили, что решили вернуться в родные места, потому что там у них есть собственные дома и квартиры, и им не придется платить за аренду.



Две трети опрошенных также сообщили, что их дохода хватает только на еду. Больше половины «возвращенцев» – люди пенсионного возраста.

По подсчетам МОМ, средний доход внутреннего переселенца на неподконтрольных правительству районах Украины составляет 87 долларов в месяц, что значительно ниже прожиточного минимума.