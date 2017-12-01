За минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате вражеских обстрелов один военный получил ранения.

Эпицентром вооруженной нестабильности остается луганское направление. Здесь противник вел огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Троицкого и Луганского. С наступлением сумерек по несколько мин из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения, было выпущено российскими наемниками у Новоалександровки, Крымского и Новолуганского. Из стрелкового оружия противник провоцировал военных в районе Зайцевого и Сизого, а из вооружения БМП обстреливал наши оборонительные укрепления вблизи Лозового и Луганского.

На донецком направлении враг также активизировался в вечернее время. В частности, на Приазовье, неподалеку Павлополя, боевики вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия. Начиная с 18:00, захватчики интенсивно обстреливали из гранатометов и легкого пехотного вооружения опорные пункты сил АТО вблизи Авдеевки, Каменки, Песков и Марьинки, а у Богдановки – из стрелкового оружия.