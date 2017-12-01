Европейский Союз является крупнейшим кредитором российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Об этом в эфире 112 Украина заявил третий президент Украины Виктор Ющенко.

«82% энергоресурсов, которые производит Россия, она продает в ЕС. А ЕС, если взять энергетический баланс, - только 30% заполняет за счет ресурсов России, остальные – из Африки, с Северного моря. 82% энергетического ресурса, нефти и газа, которые производятся в России, продается в Европе. Европа осознает, что она является крупнейшим кредитором российской агрессии на Донбассе, Крыму, в Нагорном Карабахе, Абхазии, Осетии, где все военные базы, где российское военное присутствие», - отметил Ющенко.

Напомним, совет Европейского Союза утвердил решение продлить на шесть месяцев санкции против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.