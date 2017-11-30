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В Никополе во время судебного заседания отец расстрелянного в 2016 году мужчины подорвал две гранаты после того, как суд в очередной раз перенес заседание.

Об этом в комментарии Еспресо.TV сообщила представитель Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Сегодня суд был перенесен в связи с тем, что не явился адвокат.

Отец пострадавшего бросил гранаты, когда на подозреваемых надели наручники.

Мужчина погиб. Ранения получили 10 человек, они госпитализированы.

Речь идет о деле о расстреле мужчины в Никополе 10 февраля 2016 года. Тогда неизвестные на двух автомобилях Honda и «ВАЗ» заблокировали движение автомобиля Geely, в салоне которого находились двое мужчин – 25 и 30 лет.

Нападавшие из автомата Калашникова осуществили очередь выстрелов по водителю и пассажиру автомобиля, в результате чего мужчины погибли.

Один из погибших был сыном мужчины, взорвавшего гранаты в суде
ForUm

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