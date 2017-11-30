В зоне боевых действий продолжает оставаться 5 епархий Украинской Православной Церкви - Донецкая, Горловская, Северодонецкая, Луганская и Ровеньковская.

Об этом напомнил сегодня на Архиерейском соборе РПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, говорится в докладе Предстоятеля УПЦ, сообщает УНИАН.

«За все время противостояния погибли десятки тысяч людей, среди которых есть мирное население и даже дети. Многие навсегда остались сиротами, без кормильцев, без средств к существованию, а также стали вынужденными переселенцами. Украинская Православная Церковь не перестает призывать всех к миру и согласию, последовательно выступая за суверенитет, независимость и целостность Украинского Государства. Во всех храмах и монастырях УПЦ, на каждом богослужении, возносятся молитвы о мире в Украине», - напомнил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

По убеждению Предстоятеля УПЦ, в «епископат, духовенство и монашествующие этих епархий заслуживают слов особой благодарности за свое жертвенное служение, а миряне - за твердое стояние в Православной Вере и сохранение церковного единства». Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Украинская Православная Церковь, как и всегда, остается в стороне от политики и помогает всем нуждающимся, в первую очередь, раненым, вынужденным переселенцам и мирному населению в зоне проведения АТО.

«Мы твердо верим, что, по молитвам Пресвятой Владычицы Богородицы и всех Святых, в земли нашей просиявших, конфликт скоро прекратится, и Украинская Православная Церковь станет силой, способной с помощью благодати Святого Духа примирить и объединить разрозненное Украинское общество», - уверен архиерей. В своем докладе Митрополит Онуфрий рассказал о благотворительной и социальной деятельности Украинской Православной Церкви.

По словам Блаженнейшого, в межсоборный период, стараниями УПЦ было собрано и отправлено в зону боевых действий около 600 тонн гуманитарной помощи. Также Предстоятель УПЦ обратил внимание на успешное сотрудничество Церкви с международными и украинскими благотворительными организациями. «С февраля 2015 года реализуется гуманитарная программа «Миссия милосердия и примирения» по оказанию адресной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, через общины православных храмов. Это: оказание экстренной духовной помощи мирным жителям востока Украины, сбор и адресная доставка гуманитарной помощи пострадавшим, а также организация и функционирование центров гуманитарной помощи, накопительных складов и благотворительных столовых», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель Украинской Православной Церкви рассказал и о пастырской работе с пострадавшими в результате вооружённого конфликта на Востоке страны. «В епархиях Украинской Православной Церкви действуют центры духовной поддержки и реабилитации участников боевых действий на Востоке Украины, мирных жителей, пострадавших от последствий военных действий: ведется работа по их психологической реабилитации», - отметил глава УПЦ. Также Митрополит Онуфрий напомнил о достижениях в миротворческой деятельности Украинской Православной Церкви, в том числе, в освобождении пленных военнослужащих, находящихся на неподконтрольных Украине территориях.

«За последнее время, несмотря на большие трудности, усилиями УПЦ было освобождено несколько военнослужащих. 18 декабря 2016 года, при личном содействии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоялась передача украинского военнослужащего Тараса Колодия, который с 2014 года находился в плену. В связи с этим, от имени всей УПЦ и себя лично, а также матерей освобожденных украинских военнослужащих, выражаем благодарность Вашему Святейшеству за участие в этом сложном, но очень важном для нас процессе», - резюмировал Блаженнейший Онуфрий.