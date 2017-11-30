Более 300 тысяч жителей Украины направили свои подписи, чтобы защитить Украинскую Православную Церковь от антицерковных инициатив Верховной Рады, заявил сегодня на Архиерейском соборе РПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Взаимоотношения Украинской Православной Церкви с украинским государством можно охарактеризовать как непростые, говорится в докладе Предстоятеля УПЦ, сообщает УНИАН.

«К отрицательным необходимо отнести следующие законопроекты: № 4128 (относительно изменения религиозными общинами своей подчиненности); № 4511 (об установлении особого статуса для религиозных организаций) и № 5309 (относительно названия религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится в государстве, признанном государством-агрессором). Эти законопроекты не проходили общественных обсуждений и являются дискриминационными, ибо существенно сужают права религиозных организаций и предусматривают вмешательство в их деятельность. Кроме того, по некоторым из них есть экспертные заключения, согласно которым они противоречат нормам международного права и Конституции Украины», - заявил Предстоятель УПЦ.

Верховная Рада в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной страной-агрессором, смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют в Украине и за ее пределами.

«В наш адрес поступило более трехсот тысяч подписей в защиту УПЦ», - сказал в своем докладе Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий обратил внимание, что эти законопроекты, в случае их принятия, «узаконят схемы рейдерского захвата храмов УПЦ, нарушат принцип автономности, право на свободу вероисповедания, приведут к дискриминации верующих граждан Украины по религиозному признаку». Блаженнейший подчеркнул, что УПЦ неоднократно отмечала опасность законопроектов, которые «имеют не только антицерковный, но и антигосударственный и антинародный характер, и их принятие может привести к религиозной вражде, кровопролитию на религиозной почве, дискриминации и нарушению свободы совести и вероисповедания». «Не могло не вызвать обеспокоенность принятие 16 июня 2016 года Верховной Радой Украины Постановления № 4793 «Об обращении Верховной Рады к Константинопольскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине». В свою очередь, епископат Украинской Православной Церкви обратился к председателю Верховной Рады Украины и депутатам Верховной Рады Украины с просьбой не вмешиваться во внутренние дела Церкви, поскольку данное обращение является нарушением украинского законодательства, согласно которому Церковь отделена от государства, а государство от Церкви», - отметил Блаженнейший.

Одной из острых проблем Предстоятель УПЦ назвал нерегистрацию уставов религиозных организаций Украинской Православной Церкви. «С декабря 2014 года по май 2015 года в Министерство культуры Украины были представлены на регистрацию тринадцать уставов: 3 устава епархиальных управлений; 2 устава синодальных отделов; 8 уставов монастырей. Устные замечания представителей Минкультуры были учтены и устранены в срок до 15 июля 2015 года, однако уставы так и не зарегистрировали», - отмечаете в докладе. Говоря о положительных моментах законодательной деятельности, Предстоятель УПЦ отметил, что они касаются лицензирования и аккредитации образовательных программ по специальности Богословие и налаживания процесса признания документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями.

Также Блаженнейший положительно оценил принятие Верховной Радой Украины Закона № 1667, согласно которому, религиозные организации могут и в дальнейшем использовать пожертвования для благотворительной деятельности, гуманитарной помощи, милосердия, а также иной деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций, без угрозы потери статуса неприбыльности. Также положительную оценку вызвало признание неконституционным требование о заблаговременном извещении местных властей на проведение публичных богослужений, религиозных обрядов, церемоний и шествий.