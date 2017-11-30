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В полиции уточнили, что в результате взрыва двух гранат в городском суде Никополя один человек погиб, еще десять пострадали. Об этом в комментарии 112 Украина сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее сообщалось о 7 пострадавших.

«В больницы, сейчас уже есть информация, доставлены 10 человек», - сообщила она.

По данным областной полиции, рассматривалось дело по факту убийства. Отец убитого вытащил две гранаты и подорвал их. От взрыва он погиб, осколочные ранения получили подсудимые, конвоиры, сотрудник суда и гражданское лицо.

Двое из пострадавших находятся в операционной, состояние здоровья остальных в полиции не сообщают.

По факту происшествия будут внесены сведения по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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