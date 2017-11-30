В Измаиле женщина спрятала новорожденного ребенка в морозильную камеру, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как выяснили полицейские, 20-летняя жительница Измаила родила мальчика посреди ночи в общежитии, где она проживает с мужем и сыном, которому чуть больше года. Установлено, что, как и с первой беременностью, на учете у врача женщина не находилась.

По ее словам, увидев, что ребенок не подает признаков жизни, она разбудила мужа. Вместе они спрятали тело малыша в морозильной камере холодильника. А через несколько дней после родов женщине стало плохо, поэтому она и обратилась за помощью к медикам.

Соседи охарактеризовали семью с положительной стороны. О том, что женщина беременна, они не знали. О ее «интересном» положении не знали и родственники.

«Тело новорожденного мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая покажет причины смерти ребенка, - рассказывает начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области подполковник полиции Вадим Могила. - По данному факту начато уголовное производство по признакам ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины».

Санкция указанной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия.